https://static.news.ru/photo/294172b2-9419-11e9-86ac-fa163e074e61_1024.jpg Президент Белоруссии Александр Лукашенко и Рамзан Кадыров Фото: Николай Петров/БелТа/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым рассказал, что мечтает о неофициальной поездке в горные регионы.

По словам белорусского лидера, он ранее просил своих друзей в Ингушетии показать ему так называемые семейные башни. При этом Лукашенко подчеркнул, что ему хотелось бы побывать в таких местах «без помпы, без лишних людей».

Он также добавил, что считает кавказцев крепким и мужественным народом, который в определённых моментах служит примером для белорусов, сообщает БЕЛТА .

News.ru писал, что Лукашенко встретился с главой КНР Си Цзиньпином и подарил ему корзину с урожаем со своей малой родины. Кроме того, он преподнёс китайскому лидеру статуэтку аиста, символизирующую мудрость и долголетие.