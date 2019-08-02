Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

После официального ухода в отпуск в середине июля президент Туркмении появился на государственном телевидении только однажды. На фоне слухов о его смерти это вызвало вопросы у журналистов, которые вспомнили, что во время предыдущего отдыха разнообразные трансляции с главой государства демонстрировались чаще.

В то время как глава государства продолжает отсутствовать в общественно-политической жизни и информационном поле страны, вопрос, где же находится президент, остаётся без ответа. Власти страны тему никак не комментируют, —...