Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил кабмину активизировать работу по решению визовых вопросов с Евросоюзом и Россией.
В ближайшее время МИД внесёт свои предложения главе государства, — цитирует белорусского премьера Сергея Румаса агентство БелТА.
Ранее News.ru писал, что соглашение о взаимном признании виз Москва и Минск должны подписать до конца 2019 года. По словам посла Белоруссии в России Владимира Семашко, стороны выбирают удобный момент и с политической, и с другой точки зрения.