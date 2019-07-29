Бессменный глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящие выборы в парламент являются экзаменом для действующей власти. Таким же образом он охарактеризовал будущее президентское голосование.
По его мнению, необходимо начать подготовку к политическому процессу, передаёт
Посмотрите, может, где-то что-то надо подчистить, поднять, не только в агрогородках и районных центрах — тут мы более-менее порядок навели и рабочие места создали, — порекомендовал он региональным руководителям.
Он отметил, что сейчас в республике отсутствует КПСС, а значит, никто сверху не будет этим заниматься.
Важно проявлять справедливое отношение к людям, добавил он.
Запрос на справедливость никуда не ушёл, он только обостряется, — считает Лукашенко.
В целом в стране спокойная обстановка и население поддерживает действующую власть. Критика присутствует, но это правильно, заключил белорусский лидер.
Ранее, как писал News.ru, Лукашенко заявил, что гомельским чиновникам и правительству Белоруссии грозит тюремное заключение из-за того, что в стране начался массовый падёж скота. В стране погибло около 85 тысяч голов скота. По мнению президента, эти цифры невозможно оправдать даже плохим кормом.