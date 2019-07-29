https://static.news.ru/photo/7be8631c-b1f7-11e9-ac58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба президента Республики Беларусь

Бессменный глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящие выборы в парламент являются экзаменом для действующей власти. Таким же образом он охарактеризовал будущее президентское голосование.

По его мнению, необходимо начать подготовку к политическому процессу, передаёт ТАСС .

Посмотрите, может, где-то что-то надо подчистить, поднять, не только в агрогородках и районных центрах — тут мы более-менее порядок навели и рабочие места создали, — порекомендовал он региональным руководителям.

Он отметил, что сейчас в республике отсутствует КПСС, а значит, никто сверху не будет этим заниматься.

Важно проявлять справедливое отношение к людям, добавил он.

Запрос на справедливость никуда не ушёл, он только обостряется, — считает Лукашенко.

В целом в стране спокойная обстановка и население поддерживает действующую власть. Критика присутствует, но это правильно, заключил белорусский лидер.

Ранее, как писал News.ru, Лукашенко заявил, что гомельским чиновникам и правительству Белоруссии грозит тюремное заключение из-за того, что в стране начался массовый падёж скота. В стране погибло около 85 тысяч голов скота. По мнению президента, эти цифры невозможно оправдать даже плохим кормом.