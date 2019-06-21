https://static.news.ru/photo/414709f4-9422-11e9-8e91-fa163e074e61_1024.jpg Президент Белоруссии Александр Лукашенко и Рамзан Кадыров Фото: president.gov.by

Орден Дружбы народов вручил президент Белоруссии Александр Лукашенко главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Во время церемонии награждения глава государства назвал руководителя российского субъекта братом.

Ты действительно не просто друг — ты брат для меня, для нашего народа. То, что я хочу тебе сегодня вручить орден Дружбы, — это, поверь, имеет особое звучание. Это не просто дань какой-то политической моде. Ты действительно заслужил как человек, который принёс нашему народу, а не только отдельным людям, большое счастье, — цитирует Лукашенко БелТА .

Президент Белоруссии поблагодарил главу Чечни за то, что он вернул на родину жителей республики. Издание напоминает, что Кадыров внёс личный вклад в освобождение белорусов из плена в Ливии.

К тебе у нас отношение особое. Рамзан, огромное тебе спасибо за то, что умеешь держать слово. Я всегда говорю: «Он настоящий мужик: пообещал — сделал». Спасибо за наших людей, которых мы вряд ли бы до сих пор увидели в Беларуси, которых ты освободил, — отметил Александр Лукашенко на церемонии награждения.

Как заявил Рамзан Кадыров, Чечня ценит контакты с Белоруссией, добавив, что постарается оправдать высказанное ему доверие.

Жизнь человека — ценнее всего. Если мы смогли поучаствовать в освобождении человека, вернули его на свободу, и это оценил президент и народ — это дорогого стоит, — отметил глава Чечни.

Как писал News.ru, ранее Александр Лукашенко в ходе встречи с Рамзаном Кадыровым рассказал, что мечтает о неофициальной поездке в горные регионы.

Указ Лукашенко о награждении Кадырова орденом Дружбы народов был подписан белорусским президентом ещё в августе 2018 года. Глава Чечни был удостоен награды за значительный вклад в укрепление дружественных отношений и сотрудничества между республиками.