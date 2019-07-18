https://static.news.ru/photo/8b434fb0-a956-11e9-a3b5-fa163e074e61_1024.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии заявил российскому коллеге Владимиру Путину, что Москва и Минск должны решить все спорные вопросы до 8 декабря 2019 года. В этот день будет отмечаться 20-летний юбилей Союзного договора между государствами.

По его словам, ни одно разногласие не должно сохраниться до этой даты.

Что мы будем говорить к двадцатилетию? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий, — передаёт его слова ТАСС .

Он отметил, что времени достаточно, особенно принимая во внимание тот факт, что правительства стран уже нарушили обозначенные ранее главами государств сроки решения некоторых вопросов.

Момент характеризуется тем, что надо принимать решения, — подчеркнул политик.

Жители обеих республик ждут конкретных действий от властей, уверен он.

Однако белорусский лидер заметил, что президенты сделали необходимые шаги и определили нужное направление. Сейчас все вопросы решают правительства.

News.ru писал, что Москва и Минск согласовали основные направления развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Консенсуса удалось достичь в ходе консультаций межправительственной рабочей группы, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.