https://static.news.ru/photo/8b434fb0-a956-11e9-a3b5-fa163e074e61_1024.jpgАлександр Лукашенко и Владимир ПутинФото: Kremlin Pool/Global Look Press
Президент Белоруссии заявил российскому коллеге Владимиру Путину, что Москва и Минск должны решить все спорные вопросы до 8 декабря 2019 года. В этот день будет отмечаться 20-летний юбилей Союзного договора между государствами.
По его словам, ни одно разногласие не должно сохраниться до этой даты.
Что мы будем говорить к двадцатилетию? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий, — передаёт его слова ТАСС.
Он отметил, что времени достаточно, особенно принимая во внимание тот факт, что правительства стран уже нарушили обозначенные ранее главами государств сроки решения некоторых вопросов.
Момент характеризуется тем, что надо принимать решения, — подчеркнул политик.
Жители обеих республик ждут конкретных действий от властей, уверен он.
Однако белорусский лидер заметил, что президенты сделали необходимые шаги и определили нужное направление. Сейчас все вопросы решают правительства.
News.ru писал, что Москва и Минск согласовали основные направления развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Консенсуса удалось достичь в ходе консультаций межправительственной рабочей группы, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.