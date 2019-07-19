https://static.news.ru/photo/011d8dc0-aabc-11e9-ad6d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, в соответствии с которым от уголовного наказания будут освобождены около шести тысяч человек.

Амнистия приурочена к 75-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.

Закон принят в целях реализации принципа гуманизма и в связи со значимой датой в истории Республики Беларусь, — говорится в сообщении на сайте президента.

Амнистия будет распространяться на лиц, совершивших преступления, которые не относятся к тяжким и особо тяжким. Осуждённым, не подлежащим освобождению, сократят сроки наказания на один год, а несовершеннолетним из данной категории лиц — на два года.

На освобождение не смогут рассчитывать осуждённые, которые в 2014–2019 годах уже попадали под амнистию или были помилованы и вновь совершили умышленные преступления.

Ранее News.ru писал, что в России может быть объявлена амнистия к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Над её проектом в настоящее время работает Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ).