Пока статс-секретарь нашего МИДа Григорий Карасин находится в Женеве и ведёт, похоже, вдвойне трудные в нынешней ситуации переговоры с грузинской делегацией, появилась информация о том, что его, долговременного куратора нашей политики в странах СНГ, собираются отправить на заслуженное продолжение политической карьеры в Совет Федерации. Известную «тихую гавань» для заслуженных деятелей.

Собственно, все формальные признаки такой рокировки налицо. Прежде всего, бывшей «говорящей голове» МИДа, экс-послу России в Великобритании в августе исполняется семьдесят лет. Иными словами, Карасин значительно превысил предельный для государственных служащих возраст нахождения на боевом дипломатическом посту, но ему специальными распоряжениями продлевали мидовский стаж. Но, как утверждают источники, на этот раз ему предстоит переехать со Смоленской-Сенной на Большую Дмитровку.

Григорий Карасин Сергей Булкин/News.ru

Эта отставка и не вызвала бы большого интереса, если бы не материя, которой последние годы занимался будущий, как утверждают, сенатор. Между тем именно российская политика в отношении стран бывшего Союза и подвергалась в последние годы наиболее интенсивной критике. Именно в этой сфере, по мнению ряда экспертов, были отмечены значительные просчёты, отсутствие должной динамики и конъюнктурной гибкости. Да и «мягкая сила» России проявляла себя там весьма умеренно. Даже отношения с братской Белоруссией многие годы топчутся на месте и сводятся к торговле вокруг поставок из России углеводородов по льготным ценам.

В последнее время немало было разговоров о возможных кадровых изменениях в среде ответственных за политику в отношении новых независимых государств. Но пока помощник президента Владислав Сурков, несмотря на слухи о его отставке, готовится к важным многосторонним контактам, призванным оживить «нормандский формат» и обеспечить хоть какой-то прорыв в замороженной ситуации в Донбассе. А наш недавний посол в Минске Михаил Бабич пока приземлился на должности очередного замминистра МЭР, но также продолжит заниматься проблемами постсоветского пространства. Причём от него явно ждут ужесточения в плане соблюдения нашими партнёрами соглашений в экономической сфере. Следует помнить и о вице-премьере Дмитрии Козаке, авторитет которого на просторах СНГ значительно укрепился после его прямого участия в молдавских событиях, когда из страны винограда был изгнан её неформальный хозяин Плахотнюк.

И на таком фоне немаловажное значение приобретает фигура преемника Карасина, ведь худо-бедно, но именно на МИД возложена основная задача по развитию отношений со странами СНГ, а главное — по сохранению там российского влияния. И в этой связи не исключено, что на месте статс-секретаря появится не кадровый мидовец, а, что называется, специалист со стороны.

Во всяком случае, ему предстоит налаживать отношения и с Сурковым, и с Бабичем. И совместно искать пути прорывов. Поскольку СНГ уже в силу географии и соображений геополитики остаётся одним из главных направлений нашей внешней политики.

А сам Карасин, несмотря на известные наши неурядицы на постсоветском пространстве, был награждён орденами и к 60-летию, и к 65-летию. Наверное, свой новый орден он получит и в августе, перед переходом в сенат.