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Пожар произошёл на крупнейшем в Киргизии рынке «Дордой». Огнём охвачены 1,5 тысячи кв. м складских помещений. Об этом заявили в пресс-службе МЧС центральноазиатской республики.

Сообщение о пожаре поступило в 19:45 (16:45 мск. — News.ru), на место пожара направлено четыре пожарных расчёта, — цитирует представителя ведомства « Интерфакс ».

В МВД Киргизии добавили, что после сигнала о возгорании на место выехала следственно-оперативная группа УВД Свердловского района Бишкека, а также дополнительные силы столичной милиции, которые оцепили место пожара.

Пострадавших нет.

Как писал News.ru, семеро сотрудников МЧС Азербайджана 4 августа отравились дымом во время тушения пожара в крупнейшем торговом центре Баку «Садарак». Все они госпитализированы.