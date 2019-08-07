https://static.news.ru/photo/91fd69d4-b938-11e9-b639-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Контрольно-пропускные пункты на казахстанско-киргизской границе функционируют в штатном режиме.

Об этом сообщил начальник отдела по работе со СМИ и связям с общественностью Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана Канатбек Султанов. По его словам, никаких особенных приказов пограничники не получали, передаёт ТАСС .

Никаких дополнительных команд и информации не поступало, — заявил он.

Ранее News.ru писал о том, что дополнительные силы спецназа стянуты к резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Его сторонники готовятся ко второму штурму, а журналисты уходят в безопасную зону.