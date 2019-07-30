https://static.news.ru/photo/2031c778-b389-11e9-a471-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mil.ru

Для участия в международном конкурсе по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2019» в Баку прибыли суда Каспийской флотилии. Торжественная встреча участников состязаний прошла в военно-морской базе «Пута».

Российскую команду встречали представители ВМС Азербайджана и посольства Москвы в Баку, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В настоящее время на «Кубок моря-2019» прибыли все команды, принимающие участие в состязаниях. Участники конкурса приступят к этапу подготовки 1 августа. Они познакомятся со всеми эпизодами состязаний, а также выполнят рекогносцировочный штурманский поход.

Конкурс «Кубок моря-2019» будет проходить с 3 по 17 августа. Морякам предстоит показать своё мастерство в артиллерийских стрельбах по морским и воздушным целям, спасательной подготовке, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, а также в борьбе за живучесть корабля.

В состязаниях примут участие команды Азербайджана, Ирана, Казахстана и России.

Как писал News.ru, в 2018 году Каспийская флотилия ВМФ России установила новый рекорд по пройденному расстоянию.