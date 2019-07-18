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Решение приостановить производство дела в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, принял Конституционный суд страны. Для получения консультативного мнения материалы будут направлены в ЕСПЧ, а также в Венецианскую комиссию.

Принимая во внимание обращения Роберта Кочаряна и суда общей юрисдикции Еревана об определении конституционности статьи 300.1 УК страны («Узурпация государственной власти». — News.ru), КС принял решение обратиться в ЕСПЧ и Венецианскую комиссию для получения консультативного мнения, — цитирует ТАСС сообщение Конституционного суда Армении.

Как писал News.ru, в конце июня Апелляционный суд Армении постановил вернуть под стражу Кочаряна. Его обвиняют в разгоне массового митинга сторонников первого президента Левона Тер-Петросяна в марте 2008 года. Тогда силовики применили огнестрельное оружие, в результате погибли 10 человек, однако никто из организаторов и исполнителей убийств так и не понёс наказания.

Сторона защиты утверждает, что Кочарян был вынужден ввести чрезвычайное положение, чтобы восстановить порядок. Сам экс-президент заявил, что данное дело возбуждено из-за правительства Никола Пашиняна, который хочет ему отомстить.