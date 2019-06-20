https://static.news.ru/photo/be78a4e2-9322-11e9-bbbd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Абзал Калиев/РИА Новости

Внеочередные выборы президента Казахстана прошли в соответствии с конституцией страны, заявил председатель Конституционного совета республики Кайрат Мами.

В условиях всенародного признания на основе принципа избираемости в Казахстане имел место главный процесс передачи верховной власти, — сообщил он.

Мами напомнил, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта добровольно оставил пост лидера государства. Согласно конституции, его полномочия перешли к председателю сената, верхней палаты парламента.

По его словам, голосование состоялось в строгом соответствии требованиям закона, чем были подтверждены «преемственность и приверженность общества и государства заявленному елбасы (главе республики) ещё на заре независимости курсу верного следования букве и духу Основного закона».

Председатель Конституционного совета добавил, что передача власти прошла в спокойной и неконфликтной обстановке, что является важным фактором для обеспечения стабильности и определения уровня международного авторитета страны, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, в день президентских выборов в Казахстане начались протесты. Их организатором выступило запрещённое в республике движение ДВК («Демократический выбор Казахстана»). Участники акций призывали бойкотировать голосование и требовали проведения честных выборов.