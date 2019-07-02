Работники коммунального предприятия «Тазалык» устроили акцию протеста в городе Жанаозен Мангистауской области на юго-западе Казахстана. Десятки человек отказались выходить на работу из-за задержек зарплат.
По словам работников ГКП «Тазалык», которое занимается санитарной очисткой Жанаозена, им не вовремя выдают заработную плату. Сотрудники предприятия пришли к зданию, в котором находится головной офис предприятия-работодателя, передаёт портал
Работаем и жару, и в холод, стараемся сохранять чистоту города, а нам не могут даже заплатить наши деньги. Мы не будем выходить на работу, — приводит издание слова протестующих.
Как писал News.ru, ранее в столице Казахстана прошёл митинг, участники которого потребовали провести конституционную реформу.
Также сообщалось, что около четырёх тысяч участников запрещённых властями страны митингов были задержаны в городах Казахстана с 9 по 13 июня. Из них 677 человек привлечены к административному аресту.