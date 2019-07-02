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Молдавское Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества арестовало несколько объектов недвижимости, которые зарегистрированы на компанию Finpar Invest. Её считают подконтрольной бизнесмену Владимиру Плахотнюку, который покинул пост председателя Демократической партии и выехал из страны.

В списке арестованного имущества значатся гостиница Nobil и помещения телеканалов Prime, Publika, Canal 2 и Canal 3, а также радиостанций Publika FM и Muz FM. Арест наложили на имущество нескольких...