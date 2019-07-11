https://static.news.ru/photo/497b38de-a3ea-11e9-b6d6-fa163e074e61_1024.jpg Павел Климкин Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Верховная рада снова оставила Павла Климкина на посту министра иностранных дел Украины, несмотря на настояния главы государства Владимира Зеленского отправить его в отставку.

На голосовании в четверг, 11 июля, за отставку главы МИД высказались лишь 160 депутатов. Чтобы решение об увольнении Климкина было принято, необходимо минимум 226 голосов, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламентариям поддержать постановление об увольнении министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Это уже третья подобная рекомендация, но каждый раз депутаты отклоняют её.

Конфликт Климкина и Зеленского произошёл после того, как МИД Украины уведомил главу государства о ноте из Москвы по украинским морякам и об ответе на неё со стороны Киева. 27 июня украинский лидер резко раскритиковал министра иностранных дел. Позже украинский премьер Владимир Гройсман в качестве варианта разрешения конфликта предложил отправить Климкина в отпуск.