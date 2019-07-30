Объявление о «перезагрузке» правящей партии Казахстана её лидером Нурсултаном Назарбаевым проходит на фоне процесса передачи власти новому президенту Касым-Жомарту Токаеву и необходимости как минимум публичной корректировки курса «лидера нации» — Елбасы. Важной проверкой на этом пути могут стать внеочередные парламентские выборы осенью 20129 года, о возможности которых говорят в экспертных кругах.

Первый президент Казахстана, председатель правящей партии «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев на встрече с первым зампредседателя партии Бауыржаном Байбеком заявил о необходимости разработать программу перезагрузки партии. По его словам, необходимо активизировать работу филиалов партии в регионах, а также уделить внимание противодействию коррупции и взаимодействию с обществом.

Партия должна быть ближе к народу, знать его чаяния и реагировать на них. Следует оказывать содействие в решении проблем нашего общества. Кроме того, необходимо тщательно изучить кадровый состав нашей партии. «Нур Oтан» должен продолжать совершенствоваться, — сказал Назарбаев.

Решение о перезагрузке партии было принято на фоне изменения структуры власти в стране. Так после почти 20 лет президентства Назарбаев уступил кресло своему преемнику Касым-Жомарту Токаеву, который выдвигался на выборах от «Нур Отан». Сохранивший за собой пост главы Совета безопасности Казахстана Назарбаев по-прежнему определяет вектор политики страны, в то время как Токаев в большей степени сконцентрирован на общественной и социальной повестке. Как пояснил в беседе с News.ru старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов, в свете политических изменений в Казахстане действующего функционала «Нур Отан» уже недостаточно, и реформирование партии идёт в русле постановки перед ней новых задач.

Внеочередной XIX съезд правящей партии Нур Отан в Нур-Султане Алексей Бабушкин/РИА Новости

Сегодняшний этап реформирования видится вполне логичным, поскольку партия выполнила свои функции во время электорального периода. Следующий этап — страна, которую формально возглавляет не Назарбаев, и культ личности должен быть преобразован в нечто новое. Таких функций «Нур Отан» как консолидация парламента, демонстрация единства нации и обеспечение социальных лифтов уже недостаточно. Партии необходимо установить реальную связь между властью и обществом, — сказал эксперт.

Лукьянов подчеркнул, что изменения в партии будут продиктованы из администрации президента и напомнил, что Казахстан неоднократно демонстрировал готовность к политическим изменениям.

В казахстанских Telegram-каналах также появилась информация о возможном проведении досрочных выборов в Казахстане осенью 2019 года, с чем и может быть связана грядущая реформа правящей партии. В пользу этой версии свидетельствует прошедшая встреча Назарбаева с Токаевым 29 июля, на которой обсуждалась «общественно-политическая ситуация в стране». Недавнее назначение Байбека на пост первого зампреда, уже занимавшего этот пост ранее с 2013 по 2015 годы, также может служить косвенным подтверждением к подготовке к выборам. За прошлые годы на посту первого зампреда партии Байбек успел зарекомендовать себя как модернизатора «Нур Отан» и человека, близкого к Назарбаеву.

Эти события могут быть связаны. Безусловно, партия не будет просто так трансформироваться. Есть какая-то цель. Досрочные выборы могут стать тем событием, которое «проверит» эффективность реформ. Не стоит забывать, что в Казахстане все выборы проводятся досрочно, и правящая партия всегда готова к ним в большей степени, чем конкуренты, — пояснил Лукьянов.

Партия «Нур Отан» является преемником партии «Отан», которую в 1999 году основал Назарбаев. За эти годы её название дважды было изменено: в 2006 году на Народно-демократическую партию «Нур Отан», а в 2013 году просто на «Нур Отан». Её лидером все эти годы выступал Назарбаев. В 2004 году тогда ещё партия «Отан» по итогам парламентских выборов объединила в себе три пропрезидентские партии: республиканскую «Асар», Аграрную партию Казахстана и Гражданскую партию страны. В 2013 году «Нур Отан» приняла доктрину, которая устанавливала ориентиры на реализацию курса Елбасы и консолидацию общества.