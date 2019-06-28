30 июня в Казахстане было отмечено сразу тремя митингами: одним провластным и двумя оппозиционными. Последние привлекли наибольшее внимание, так как впервые за долгое время власти страны санкционировали протестные демонстрации. Акции оппозиции состоялись на фоне крайне напряжённой ситуации в связи со взрывами в городе Арыс, однако требования протестующих были связаны, в основном, с политическими реформами.

Депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента Казахстана) от пропрезидентской партии «Nur Otan» (основана в 1999-м Нурсултаном Назарбаевым) устроили в столице демонстрацию против дестабилизации и провокаций в стране. Очевидно, намёк был на прошедшие почти одновременно акции противников действующей власти. Впрочем, все демонстрации носили мирный характер — до столкновений с правоохранителями и задержаний дело не дошло.

Если провластный митинг собрал, по официальным данным, порядка полутора тысяч человек, то оппонентов власти, вышедших на улицы Нур-Султана и Алматы, было куда меньше — всего несколько сотен. Зато требования их, в отличие от размытых лозунгов депутатов «Nur Otan», оказались вполне конкретными. Демонстранты заявили о необходимости обширных политических реформ, включая создание однопалатного парламента, обеспечение свободы мирных собраний, упрощение регистрации политических партий, отмену требования о наличии 5-летнего стажа госслужбы для кандидатов в президенты страны и т.д.

Митинг в Нур-Султане начался с минуты молчания в память о жертвах ЧП в Арысе. Там три дня назад произошло возгорание на складе боеприпасов, повлёкшее несколько взрывов. В результате погибли три человека, десятки получили ранения, жителей города было решено эвакуировать. Изначально широкое распространение получили сообщения о том, что жертвами стали сотни человек, а взрывы привели к росту радиоактивного фона. Позднее эти данные были опровергнуты, хотя до сих пор толком неясно, в чьих интересах было распространение ложной информации.

Участники же оппозиционных митингов, пользуясь тем, что их акции впервые за много лет удалось согласовать с властями (в Алматы организаторам демонстрации ранее отказывали более 30 раз), сосредоточились на политических вопросах. И это вполне логично, отметил в беседе с News.ru старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов.

Оживление сегодняшней политической ситуации в Казахстане связано во многом с тем, что правила игры поменялись после ухода Нурсултана Назарбаева с поста президента, считает эксперт: в обществе существуют и определённые ожидания, и определённое недовольство, связанное с первыми шагами сенаторов и членов кабинета министров после назарбаевской отставки.

Новая власть подчас выказывает чрезмерные свидетельства своей личной преданности Назарбаеву. Это, в свою очередь, вызывает неприятие у молодёжи, у значительной части интеллигенции, которая, признавая достижения президента и его вклад в становление современного независимого развитого государства, подчёркивает, тем не менее, что страна переходит в новую эпоху, в которой закон не должен иметь никаких исключений, — подчёркивает Лукьянов.

По словам эксперта, активизация политической жизни, с одной стороны, всё-таки поддерживается значительной частью политической элиты, в том числе, взращённой Назарбаевым, а с другой — и самим экс-президентом.

Эти процессы начались не сегодня и не вчера, и они грамотно укладываются в назарбаевское видение будущего развития Казахстана — как общества с развитой коммуникацией между властью и народом, где существует обратная связь, выражающаяся и через акции, в ходе которых население может заявлять о своих интересах и чаяниях.

Однако важно и то, прислушается ли власть к требованиям своих оппонентов.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев kremlin.ru

Вероятность этого имеется, ведь даже после избрания нового президента Касым-Жомарта Токаева неоднократно заявлялось, что при следовании «заветам» Назарбаева будут определённого рода трансформации политического курса, напоминает Григорий Лукьянов:

Многие из требований, высказанных в ходе митингов 30 июня, при должной интерпретации могут быть вписаны властью в логику тех реформ, который экс-президент наметил ещё до своей отставки. Речь, в частности, идёт о развитии парламентской республики, концентрации власти не в руках главы государства, а у парламента, который будет в большей степени представлять интересы населения. В средне- и долгосрочной перспективе страна продолжит двигаться по пути реформ, намеченных Назарбаевым, и он, пока жив, будет содействовать им.

С другой стороны, отмечает эксперт, быстрых решений власть себе позволить не в состоянии, поскольку это может быть расценено как свидетельство её бессилия. Поэтому моментально «прогибаться» перед населением, а точнее перед теми, кто вышел на митинги, она не станет — ради сохранения не только лица, но и авторитета государства в целом.