https://static.news.ru/photo/2ac3be9c-9207-11e9-861b-fa163e074e61_1024.jpg Съезд партии "Слуга народа" Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» представила стратегию по борьбе с коррупцией. Она заключается в создании национальной системы электронного управления.

Перевод документов, транзакций и прочих составляющих в Интернет должен, по мнению разработчиков стратегии, помочь в уничтожении системной коррупции.

Невозможно подделать документы в электронной базе, невозможно провести транзакцию задним числом, если она в онлайне, и так далее, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии.

Партия Зеленского намеревается провести радикальную «очистку и перезагрузку» прокуратуры, обеспечить независимость антикоррупционных органов и перевести в онлайн государственные услуги. За выявленные факты коррупции предполагается система вознаграждения, а также защита тех, кто проинформировал о подобных инцидентах.

Будет усилена ответственность за совершение коррупционных преступлений, в Верховной раде появятся комиссии для привлечения к ответу чиновников.

Ранее News.ru сообщал, что бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что на Украине из-за коррупции солдат гибнет не меньше, чем из-за войны. По его словам, к человеческим потерям приводят масштабные хищения в оборонном комплексе.