https://static.news.ru/photo/fea861e2-9cd2-11e9-b528-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Плахотнюк Фото: Мирослав Ротарь/РИА Новости

Молдавское Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества арестовало несколько объектов недвижимости, которые зарегистрированы на компанию Finpar Invest. Её считают подконтрольной бизнесмену Владимиру Плахотнюку, который покинул пост председателя Демократической партии и выехал из страны.

В списке арестованного имущества значатся гостиница Nobil и помещения телеканалов Prime, Publika, Canal 2 и Canal 3, а также радиостанций Publika FM и Muz FM.

Арест наложили на имущество нескольких фирм в связи с расследованием дела о незаконном выводе средств из банковской системы Молдавии, — цитирует ТАСС пресс-секретаря Национального центра по борьбе с коррупцией, которому подконтрольно Агентство, Анжелу Старински.

Ранее, как писал News.ru, Владимиру Плахотнюку были предъявлены обвинения в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков, а также в причастности к преступному сообществу.