Молдавское Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества арестовало несколько объектов недвижимости, которые зарегистрированы на компанию Finpar Invest. Её считают подконтрольной бизнесмену Владимиру Плахотнюку, который покинул пост председателя Демократической партии и выехал из страны.
В списке арестованного имущества значатся гостиница Nobil и помещения телеканалов Prime, Publika, Canal 2 и Canal 3, а также радиостанций Publika FM и Muz FM.
Арест наложили на имущество нескольких фирм в связи с расследованием дела о незаконном выводе средств из банковской системы Молдавии, — цитирует ТАСС пресс-секретаря Национального центра по борьбе с коррупцией, которому подконтрольно Агентство, Анжелу Старински.
Ранее, как писал News.ru, Владимиру Плахотнюку были предъявлены обвинения в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков, а также в причастности к преступному сообществу.