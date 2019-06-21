Массовые беспорядки, устроенные представителями грузинской оппозиции, заставили правящую партию пойти на частичные уступки — отправлен в отставку спикер парламента, на месте которого и сидел депутат Госдумы РФ. Общий исход политического противостояния между властью и оппозицией зависит от того, удастся ли фрагментированным оппозиционным силам скоординировать действия при покровительстве Михаила Саакашвили. Однако усталость грузинского общества от политической неопределённости и застоя сейчас настолько сильна, что поводом для массовых акций протеста и беспорядков становится всё что угодно — от антинаркотических рейдов до гей-парадов.

Бывший глава МИД Грузии, член политсовета основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение» и муж легендарной балерины Нино Ананиашвили Григол Вашадзе анонсировал новый митинг у стен парламента. Власти уже распорядились исключить проспект Руставели из туристических маршрутов, а из регионов — перебросить дополнительные силы спецназа в преддверии очередной вечерней акции.

Григол Вашадзе Ap/ТАСС

Оппозиционеров всё также горячо поддерживает основатель «Единого национального движения» экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. 20 июня он призывал сотрудников правоохранительных органов переходить на сторону манифестантов и не применять силу для разгона протестных акций. Сейчас он активно проводит параллели между ситуацией в Грузии, где Иванишвили считается фактическим руководителем страны, на Украине, где власть четыре года принадлежала крупному бизнесмену Петру Порошенко, и недавними событиями в Молдавии, закончившимися бегством председателя Демократической партии олигарха Владимира Плахотнюка (он долгое время считался «серым кардиналом», определяющим политику республики). По мнению Саакашвили, противостояние власти и оппозиции в Грузии — часть общего процесса движения в странах бывшего СССР, когда народ выступает против захвативших власть олигархов.

А пока оппозиционные фракции, довольно фрагментированные, хотя и пытавшиеся объединиться вокруг фигуры Вашадзе на прошлых президентских выборах, готовятся использовать момент, пока запал горожан совсем не остыл, правящая партия «Грузинская мечта» 21 июня провела заседание политсовета.

В итоге на съезде правящей партии о своей отставке объявил спикер парламента Ираклий Кобахидзе. Таким образом, власти частично пошли навстречу оппозиции, которая требует также отправить в отставку главу МВД Георгия Гахарию и главу Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури.

Григол Вашадзе Vladyslav Musiienko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Основатель и нынешний председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили публично раскритиковал произошедший эпизод с депутатом Госдумы РФ, используя закреплённое на госуровне определение для России как «государства-оккупанта», но, очевидно, его роль сейчас созидающая. В 2012 году ему удалось стать премьером и «выдворить с политической сцены Грузии Михаила Саакашвили», но оставить после себя крепкого и цепкого преемника не удалось, и в результате он был вынужден выйти из тени и вернуться в большую политику — в связи с разногласиями в правящей партии и перед седьмыми после объявления независимости Грузии в 1991 году президентскими выборами.

Несмотря на то что «Грузинской мечте» удалось выстроить устойчивую вертикаль власти, последнее время в Грузии протесты стали довольно привычным делом. Достаточно вспомнить митинги в Тбилиси, вызванные антинаркотическими рейдами полиции в клубах грузинской столицы, затем — необъективным расследованием дела об убийствах 16-летних Давида Саралидзе и Левана Дадунашвили, произошедших в результате массовой драки старшеклассников.

Реальных причин для волнений много.

Во-первых, партия власти не знает, куда двигаться дальше — она имеет большинство в парламенте, ей удалось фрагментировать своих оппонентов из партии Саакашвили, однако наследие Саакашвили, теперь уже завсегдатая украинской политики, оказывает своё влияние, причём не только в области экономики, но и в плане справедливости — люди, которые совершали преступления при режиме Саакашвили, не понесли наказания и чувствуют себя довольно свободно.

Михаил Саакашвили Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Во-вторых, предложенная Иванишвили политическая модель управления страной не ликвидировала перекосы в правовой и судебной системе, а стабилизировавшиеся вроде бы экономические показатели ничего не меняют — распределение доходов идёт в карман узкого круга лиц.

Политический застой, который рискует перерасти в тупик, очевиден: в последнее время в стране были созданы партия Эки Беселия «За справедливость» и партия Ираклия Окруашвили «Победившая Грузия», однако они не только не привнесли в политический расклад ничего нового, но даже не предложили внятной повестки. В то же время повестка диктует нарастание политической активности, поскольку на 2020 год в стране намечены парламентские выборы.

А пока идет поиск актуальной повестки, да и вообще национального самосознания, Саакашвили пытается играть на противоречиях и применить свой богатый опыт делать шоу даже из самого тухлого протеста.

При этом настроения в грузинском обществе настолько поляризованы, что шоу действительно может получиться. Отчасти нынешний экспрессивный выплеск связан с проходящими в грузинской столице 18–23 июня мероприятиями ЛГБТ-сообщества. Представители сексуальных меньшинств на улицах столицы вызвали негодование у консервативно настроенной части грузин, которые начали формировать боевые дружины для силового противодействия представителям ЛГБТ. Свои «пять копеек» внесла и Грузинская Православная церковь — она активно призывала власти не допустить гей-парад на улицах Тбилиси.

Matthias Oesterle/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Симптоматично, что представители оппозиции увидели в ЛГБТ-мероприятиях выражение грузинского суверенитета и более глубокой интеграции страны с Западом. Сторонники ЕНД и «Европейской Грузии» обвинили ультраконсерваторов, представленных в парламенте партией «Альянс патриотов Грузии», и иерархов ГПЦ в том, что они — проводники «мягкой силы» России — сознательно препятствуют интеграции страны в Евросоюз и НАТО.

Совсем не исключено, что если бы вовремя не «подвернулся» инцидент с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым поводом для очередной волны беспорядков и уличных столкновений вполне могли бы стать мероприятия ЛГБТ-сообщества.