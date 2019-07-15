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Верховная рада снова оставила Павла Климкина на посту министра иностранных дел Украины, несмотря на настояния главы государства Владимира Зеленского отправить его в отставку.

На голосовании в четверг, 11 июля, за отставку главы МИДа высказались лишь 160 депутатов. Чтобы решение об увольнении Климкина было принято, необходимо минимум 226 голосов, передаёт ТАСС. Как ранее писал...