Граждане Грузии совершили нападение на работников пограничной службы Азербайджана, сообщила официальный представитель МИД страны Лейла Абдуллаева.
По её словам, люди незаконно пересекли межгосударственную границу, передаёт
В результате инцидента внешнеполитическое ведомство Азербайджана вызвало посла Грузии.
По словам официального представителя МИД страны, произошедшее не соответствует принятому ранее «духу стратегического партнёрства Азербайджана и Грузии».
Мы расцениваем это как провокацию. МИД Азербайджана потребовал у противоположной стороны соответствующего расследования данного инцидента и информирования об этом МИД, — подчеркнула она.
Как ранее писал News.ru, в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана заявили, что причиной падения ветви пятисотлетнего платана на туристов стали непрекращающиеся в последние несколько дней дожди и сильный ветер.