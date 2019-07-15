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Граждане Грузии совершили нападение на работников пограничной службы Азербайджана, сообщила официальный представитель МИД страны Лейла Абдуллаева.

По её словам, люди незаконно пересекли межгосударственную границу, передаёт РИА Новости. ЧП произошло возле погранпункта «Кешикчи гала».

В результате инцидента внешнеполитическое ведомство Азербайджана вызвало посла Грузии.

По словам официального представителя МИД страны, произошедшее не соответствует принятому ранее «духу стратегического партнёрства Азербайджана и Грузии».

Мы расцениваем это как провокацию. МИД Азербайджана потребовал у противоположной стороны соответствующего расследования данного инцидента и информирования об этом МИД, — подчеркнула она.

Как ранее писал News.ru, в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана заявили, что причиной падения ветви пятисотлетнего платана на туристов стали непрекращающиеся в последние несколько дней дожди и сильный ветер.

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