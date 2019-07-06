https://static.news.ru/photo/6cba1260-9fea-11e9-9685-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Миграционная служба Туркменистана начала приём документов на выдачу загранпаспортов жителям республики, которые получили российское гражданство после июня 2003 года. К этой категории относятся порядка 10 тысяч человек.

Об этом сообщает « Радио Азатлык » со ссылкой на источники в Москве и Ашхабаде. При этом издание отмечает, что официальных сообщений о начале процесса приёма документов не было.

Двойное гражданство между Туркменистаном и Россией просуществовало 10 лет и было отменено в 2003 году.

Вскоре Ашхабад ввёл порядок, по которому жители республики с двойным гражданством могли сохранить паспорт только одного государства. Тем, кто имел российские паспорта, было отказано в выдаче загранпаспортов.

В новой Конституции Туркменистана, принятой в 2008 году, двойное гражданство не предусмотрено.

В апреле 2003 года, одновременно с протоколом об аннулировании «Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства», между двумя странами был заключён договор о закупках «Газпромом» туркменского газа на протяжении 25 лет.

Издание отмечает, что сообщения о начале приёма документов для выдачи загранпаспортов российским гражданам совпали с заключением 1 июля очередного пятилетнего контракта между «Газпромом» и «Туркменгазом» на закупку природного газа.

Как писал News.ru, 20 июня туркменская газета поздравила президента страны Гурбангулы Бердымухамедова с 62-летием поэмой «Ангел-хранитель с тобой, почёт тебе, Аркадаг!».