Миграционная служба Туркменистана начала приём документов на выдачу загранпаспортов жителям республики, которые получили российское гражданство после июня 2003 года. К этой категории относятся порядка 10 тысяч человек.
Об этом сообщает «
Двойное гражданство между Туркменистаном и Россией просуществовало 10 лет и было отменено в 2003 году.
Вскоре Ашхабад ввёл порядок, по которому жители республики с двойным гражданством могли сохранить паспорт только одного государства. Тем, кто имел российские паспорта, было отказано в выдаче загранпаспортов.
В новой Конституции Туркменистана, принятой в 2008 году, двойное гражданство не предусмотрено.
В апреле 2003 года, одновременно с протоколом об аннулировании «Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства», между двумя странами был заключён договор о закупках «Газпромом» туркменского газа на протяжении 25 лет.
Издание отмечает, что сообщения о начале приёма документов для выдачи загранпаспортов российским гражданам совпали с заключением 1 июля очередного пятилетнего контракта между «Газпромом» и «Туркменгазом» на закупку природного газа.
Как писал News.ru, 20 июня туркменская газета поздравила президента страны Гурбангулы Бердымухамедова с 62-летием поэмой «Ангел-хранитель с тобой, почёт тебе, Аркадаг!».