https://static.news.ru/photo/0424653e-8f37-11e9-a7f5-fa163e074e61_1024.jpg Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в военных учениях армии республики. Во время манёвров политик сел на велосипед и поразил несколько мишеней из пистолета.

Лидер открывал огонь по целям на ходу и ни разу не промахнулся, сообщает газета « Золотой век ».

В тексте говорится, что глава государства отдал приказ о срочном приведении войск армии в состояние боеготовности. По тревоге поднялся личный состав воинских частей. В учебно-тренировочный центр отправились боевые самолёты и вертолёты.

Ранее News.ru сообщал, что Бердымухамедов со своим внуком Керимгулы прочитал рэп, посвящённый ахалтекинскому жеребёнку по прозвищу Ровач. В переводе с туркменского это означает Благополучный.