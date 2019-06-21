Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов отрицает всякую связь действий российской делегации в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) с массовыми беспорядками, которые начались в грузинской столице 20 июня и продолжались всю ночь 21 июня. Во время разгона митинга грузинской оппозиции, протестовавшей против визита представителей России в парламент Грузии, пострадали 240 человек, причём как минимум 102 из них остаются в клиниках. Среди пострадавших — 80 правоохранителей.

Беспорядки оказались связаны с тем, что на этой неделе в грузинской столице прошла 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. В ней приняли участие делегаты из России во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым. Он открыл и провёл заседание ассамблеи, сидя в президиуме в кресле, где обычно сидит глава грузинского парламента. Этот формат был согласован с приглашающей стороной, но вызвал недовольство со стороны оппозиционных грузинских депутатов. Представители «Единого национального движения» и «Европейской Грузии» сначала покинули заседание, а потом, уже в перерыве, зал заседаний захватили грузинские радикалисты, которые потребовали от российских делегатов немедленно уехать из Грузии. Все члены МАП приняли решение покинуть здание парламента и переместиться в одну из тбилисских гостиниц для продолжения работы. Там их опять окружили представители оппозиции, которые всё время поддерживали с кем-то связь на английском языке, и уже планировали штурм гостиницы. Делегатам МАП пришлось досрочно завершить свою работу и вернуться в свои страны.

Сергей Гаврилов на пресс-конференции в Госдуме поблагодарил грузинских силовиков, охранявших делегатов, за безупречную работу в ситуации, когда полиция бездействовала, а радикалисты-оппозиционеры предпринимали попытки завладеть оружием сотрудников, защищавших делегатов МАП. Кто виноват в случившемся и почему некоторые радикалисты в Тбилиси обвиняют именно Сергея Гаврилова в провоцировании беспорядков — на эти вопросы корреспондента News.ru в эксклюзивном интервью ответил сам депутат.

— Сергей Анатольевич, так получается, что именно вас теперь некоторые в Грузии обвиняют в том, что именно вы лично спровоцировали кризис, зачем-то сев в чужое кресло.

— Это не чужое кресло! Давайте разберёмся. С точки зрения устава и регламента нашей организации, Межпарламентской ассамблеи православия, и с точки зрения договорённостей с Грузией, а также с позиции официального приглашения грузинской стороны — это место президента МАП! Если нам предоставили зал, если нас пригласили в президиум, то я занял место, которое должен занимать как президент МАП. Рядом со мной такое же место занял генеральный секретарь [МАП] Андреас Михайлидис. Мы вместе вели заседание. В момент проведения заседания это было место президента Межпарламентской ассамблеи православия. Если бы нам сказали, что не надо занимать это место, мы бы согласились, поскольку у меня нет никаких амбиций по поводу условий работы. Мы готовы работать и на табуретках, и в любом бизнес-центре. Но заседание проводилось в здании парламента, поскольку Грузия дала гарантию, что всё будет проходить на уникальном уровне, как нам сказали, что это будет высочайший уровень гостеприимства, это были их слова! И мы, соответственно, согласились с официальной позицией руководства Грузии.

Сергей Гаврилов Владимир Трефилов/РИА Новости

— Ваш коллега, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал всё следующим образом — сложилась неприглядная ситуация не для России, а для самой Грузии. Возглавив международную организацию, любой политик или чиновник перестаёт представлять в этом качестве свою страну. Гутерреш не является португальцем в позиции генсека ООН, Ягланд — не норвежец в позиции генсека Совета Европы. Так что получается, что в тот конкретный момент, в том самом кресле вы перестали быть представителем России, а стали представителем международной организации?

— Совершенно верно. Я находился в Грузии как международный чиновник, как руководитель крупнейшей межпарламентской православной организации, которая называется Межпарламентская ассамблея православия. Я был избран членами ассамблеи, как и был избран генеральный секретарь Андреас Михаилидис, депутат греческого парламента. Мы являемся руководителями международной организации, которая отвечает за эффективность работы и за безопасность всех участников. Я не мог покинуть коллег, я не мог сбежать под давлением, я должен был завершить заседание этой ассамблеи, обеспечить безопасность участников, что и было сделано.

— А как бы вы прокомментировали слова первого вице-спикера парламента Грузии Тамар Чугошвили, которая так описала произошедшее: «Не знаю, что для меня может быть тяжелее, чем видеть это. Меня просто уничтожило то, что я увидела российского депутата в кресле председателя парламента Грузии».

— Я считаю, что нужно больше думать о душе, молиться, поститься. Любовь в душе спасёт любого человека, в том числе и вице-спикера.

— Чувствуете ли вы какую-то ответственность за случившееся после вашего отъезда из Грузии, ведь некоторые горячие головы обвиняют в беспорядках почему-то именно вас?

— Мы извлекаем уроки из этих событий. И я хочу сказать следующее: мы несём ответственность перед участниками МАП, и я считаю, что мы выполнили свои обязательства. Мы провели Межпарламентскую ассамблею православия, приняли все необходимые решения, обеспечили безопасность, несмотря на то, что Грузия, которая должна была нести ответственность за всё это, по сути, нарушила свои обязательства.

— Сейчас там десятки и даже сотни пострадавших. Что вы можете сказать по этому поводу?

— Это внутреннее дело Грузии и грузинского народа, мы не отвечаем за развитие событий. Но то, что касается оскорблений и нападок в адрес депутатов, в частности Алексея Чепы («Справедливая Россия»), Ивана Сухарева (ЛДПР), Николая Земцова («Единая Россия»), это должно быть предметом расследования, может быть, даже международного расследования. Это дело не только грузинских, но и российских органов, потому что это были угрозы убийства, нападения, это была дискредитация и оскорбление России как государства и Межпарламентской ассамблеи православия как международной организации.

Сергей Гаврилов был избран президентом МАП 26 июня 2018 года. Это произошло в парламенте Греции в рамках 25-й юбилейной Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), где состоялись выборы президента МАП.

МАП — межпарламентская организация, созданная в 1993 году по инициативе греческого парламента. Наряду с Грецией, лидирующая роль в Ассамблее принадлежит России. Штаб-квартира МАП расположена в Афинах.

На сегодняшний день в работе Межпарламентской ассамблеи православия принимают участие парламентские делегации из 25 государств: Албании, Армении, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Греции, Грузии, Иордании, Казахстана, Кипра, Латвии, Ливана, Литвы, Молдавии, Палестины, Польши, Украины, России, Румынии, Сербии, Сирии, Финляндии, Хорватии, Черногории, Эстонии, а также депутатские группы и депутаты из Австралии, Аргентины, Египта, Канады, Конго, Мозамбика, Судана, США, Уганды, Чили и Эфиопии.

Главные задачи МАП — координация законотворческой деятельности и всемерное содействие принятию национальными парламентами законов, отвечающих интересам православия в обществе, где оно стало культурно- и этнообразующим фактором, содействие активизации межцерковного общения, усилению политических мер в деле защиты духовных ценностей православия.