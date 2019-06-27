Алмазбек Атамбаев лишён статуса экс-президента Киргизии. За это решение 27 июня проголосовали 103 депутата, шесть выступили против, что автоматически лишает его и неприкосновенности. Теперь Атамбаев, занимавший пост главы государства с 2011 по 2017 год, может быть привлечён к уголовной ответственности. Сбор сторонников экс-президента у его дома в селе Кой-Таш, которые якобы для строительства подвезли груду камней, власти уже зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков, заявил на заседании Жогорку кенеша (парламента) генпрокурор Откурбек Джамшитов.

Закон, позволяющий лишать экс-президентов неприкосновенности, вступил в силу в мае 2019 года. Депутатская комиссия, задачей которой стало выдвижение обвинений против экс-президента, была создана 13 июня. В её состав вошли представители всех шести действующих парламентских фракций. Через три дня комиссия выдвинула обвинения Атамбаеву по девяти пунктам. Среди них — причастность к выдаче наградного оружия российским гражданам, членам некоторых организованных преступных группировок и к нелегальному приобретению земельного участка для дома в селе Кой-Таш (Чуйская область), противозаконному перепрофилированию земли в Иссык-Кульской и Чуйской областях, сокрытию реальных доходов, коррупционным схемы при модернизации ТЭЦ Бишкека и незаконным поставки угля для неё.

Драйвером к такому развитию событий, как считается, стало то, что экс-президент публично нарушил своё обещание отказаться от претензий на власть. В 2017 году Атамбаев вроде бы успешно провёл операцию «Преемник» по передаче власти ставленнику пропрезидентской Социал-демократической партии Сооронбаю Жээнбекову, несмотря на раскол элит, войну компроматов, череду странных происшествий со смертельным исходом и период обострения в отношениях Киргизии и Казахстана.

Сооронбай Жээнбеков Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Я продолжу курс Атамбаева. Моя главная цель — укрепить достигнутое и реализовать новый этап реформ, — говорил Жээнбеков сразу после победы на выборах в октябре 2017-го, добавив, что «проведение демократических выборов» стало возможным благодаря действующему президенту Алмазбеку Атамбаеву, который «выстроил такую систему».

Атамбаев — первый в истории страны президент, который сам сложил с себя все полномочия, передал руль преемнику, вложив ресурсы в его предвыборную кампанию. Однако после того, как Жээнбеков занял пост главы государства, вдруг выяснилось, что у него с Атамбаевым были серьёзные разногласия. Предшественнику Жээнбекова пришлись не по душе аресты и уголовные дела в отношении своих бывших соратников. Так, интерес правоохранителей вызвали два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, несколько законодателей, экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов и ещё ряд официальных лиц. В свою очередь, Сооронбай Жээнбеков попытался сгладить конфликт с Казахстаном, который прямо отразился на процедуре пересечения киргизско-казахстанской границы, и в ходе встречи с Назарбаевым попросил «урегулировать ситуацию на границе под его персональную ответственность».

На протяжении 2018 года Атамбаев стал открыто демонстрировать намерение вернуться в политику. В конце концов, было объявлено, что он возглавит список Социал-демократической партии (СДПК) на парламентских выборах 2020 года, что было расценено как шаг, направленный на политическое противодействие преемнику на уровне следующего состава парламента. Впрочем, со стороны властей это противостояние выглядело как война Атамбаева с действующим депутатским корпусом: временная комиссия была сформирована сразу после того, как 8 июня экс-президент в очередной раз назвал парламент «сопливым».

Как написал в своём Telegram-канале известный казахстанский политолог Талгат Калиев, если поначалу в конфликте Атамбаева и Жээнбекова многие наблюдатели видели «согласованную игру, призванную убедить всех в независимости нового президента», решение парламента о лишении экс-президента статуса неприкосновенности вряд ли стоит рассматривать как часть этой игры.

Kremlin Pool/Global Look Press

Сам Атамбаев заявил, что не намерен играть роль подсудимого в процессе, который «инициировал действующий президент» Сооронбай Жээнбеков. В то же время советница экс-главы государства подчеркнула, что покидать страну он не намерен.

Атамбаев решил уйти, не уходя: он захотел возглавлять партию и находиться за кулисами, чтобы управлять всем, что есть в государстве, отмечает News.ru директор по международным проектам Института национальной стратегии Юрий Солозобов.

Позиция «серого кардинала» нравится отставникам, но давайте вспомним два примера из российской новейшей истории: пример Бориса Березовского, который наивно думал, что будет управлять Россией через своих знакомых и США, или пример экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который думал, что останется и «сбоку» будет управлять регионом, — говорит эксперт. — Претензии Атамбаева на роль лидера нации и теневого правителя оказались необоснованными.

Как только новый президент получает рычаги и команду, способную управлять государством, он становится независимым политиком и начинает избавляться от наследства, указывает Солозобов и напоминает, что совсем недавно олигарх Владимир Плахотнюк в Молдавии был «серым кардиналом», а теперь бежал из страны и имеет статус чуть ли не главы транснациональной преступной корпорации.

Если Нурсултан Назарбаев поступил мудро — оставил после себя не декоративные, а реальные рычаги власти, при этом он заложил фундамент казахстанской государственности, то Атамбаев — всего лишь один «из» в череде президентов со шлейфом коррупции, не сильно властных в стране с сильным парламентским укладом, — полагает Солозобов.

По мнению эксперта, киргизский и казахстанский транзиты власти — показательные примеры того, как надо и как не надо передавать бразды правления, и они поучительны для России.