https://static.news.ru/photo/14ffdee0-add9-11e9-9795-fa163e074e61_1024.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев планирует вылететь в Москву на частном самолёте с российской авиабазы Кант.

Он подчеркнул, что не полетит из бишкекского аэропорта Манас, поскольку опасается провокаций, организованных властями. Атамбаев добавил, что планирует вернуться в Киргизию 25 июля.

Как сообщает « Интерфакс », экс-президент отправился на авиабазу из своего дома в селе Кой-Таш в сопровождении сторонников. Они выехали колонной на 70 автомобилях с флагами Киргизии и основанной Атамбаевым Социал-Демократической партии. Кортеж также сопровождали сотрудники службы Госохраны Киргизии.

Ранее он сообщил о том, что намерен посетить Россию по приглашению «друзей», писал News.ru.