Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев планирует вылететь в Москву на частном самолёте с российской авиабазы Кант.
Он подчеркнул, что не полетит из бишкекского аэропорта Манас, поскольку опасается провокаций, организованных властями. Атамбаев добавил, что планирует вернуться в Киргизию 25 июля.
Как сообщает «Интерфакс», экс-президент отправился на авиабазу из своего дома в селе Кой-Таш в сопровождении сторонников. Они выехали колонной на 70 автомобилях с флагами Киргизии и основанной Атамбаевым Социал-Демократической партии. Кортеж также сопровождали сотрудники службы Госохраны Киргизии.