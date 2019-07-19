https://static.news.ru/photo/e6b65cdc-aa34-11e9-ad7e-fa163e074e61_1024.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев планирует посетить Россию. По его словам, поездка продлится «пару дней».

Он планирует вернуться в родную страну, передаёт « Интерфакс ». При этом политик понадеялся, что не будет задержан.

Я знаю, что человек, который меня приглашает, он постарается всё нормально сделать. Конечно, нужно надеяться на себя, на настоящих друзей, но быть готовым ко всему, — отметил он.

Попытки захватить его силой в собственном доме были бы глупыми, уверен Атамбаев.

Экс-глава государства отметил, что получал предложения о выезде из страны навсегда, однако он отказался.

Это моя страна, я хочу жить и умереть на своей родине, — подчеркнул он.

Ранее News.ru писал, что сотрудники МВД Киргизии не собираются задерживать экс-президента страны Атамбаева с применением силы. Он 19 июля в третий раз приглашён на допрос в ведомство как свидетель по уголовному делу. Предыдущие две повестки бывший глава государства проигнорировал. После этого его представитель Кундуз Жолдубаева заявила, что силовики готовят силовой захват Атамбаева, однако в ведомстве данное утверждение опровергли