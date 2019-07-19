Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев планирует посетить Россию. По его словам, поездка продлится «пару дней».
Он планирует вернуться в родную страну, передаёт «
Я знаю, что человек, который меня приглашает, он постарается всё нормально сделать. Конечно, нужно надеяться на себя, на настоящих друзей, но быть готовым ко всему, — отметил он.
Попытки захватить его силой в собственном доме были бы глупыми, уверен Атамбаев.
Экс-глава государства отметил, что получал предложения о выезде из страны навсегда, однако он отказался.
Это моя страна, я хочу жить и умереть на своей родине, — подчеркнул он.
Ранее News.ru писал, что сотрудники МВД Киргизии не собираются задерживать экс-президента страны Атамбаева с применением силы. Он 19 июля в третий раз приглашён на допрос в ведомство как свидетель по уголовному делу. Предыдущие две повестки бывший глава государства проигнорировал. После этого его представитель Кундуз Жолдубаева заявила, что силовики готовят силовой захват Атамбаева, однако в ведомстве данное утверждение опровергли