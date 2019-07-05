https://static.news.ru/photo/457776d2-9f06-11e9-aeaa-fa163e074e61_1024.jpg Помощник президента Белоруссии С.Ровнейко задержан при получении взятки Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС

Бывший помощник президента Белоруссии Александра Лукашенко по Гродненской области Сергей Ровнейко приговорён к 12 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки. Соответствующий вердикт вынесен Верховным судом республики.

Для отбытия наказания экс-чиновника отправят в колонию усиленного режима. Согласно приговору, у него будет конфисковано всё имущество. Кроме того, ему запрещено в течение пяти лет после освобождения занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Наряду с Ровнейко осуждён гендиректор СООО «Вестерн Технолоджиз» и председатель ОО «Белорусская федерация бокса» Дмитрий Тихомолов. Он признан виновным в даче взятки в крупном размере и приговорён к двум годам колонии усиленного режима, сообщается на сайте ВС Белоруссии.

Ранее News.ru писал, что в республике в рамках борьбы коррупцией задержан бывший замгоссекретаря Совета безопасности Андрей Втюрин. Он попался при получении взятки в размере около $150 тыс. за содействие в продвижении в Белоруссии интересов одной из российских компаний.