https://static.news.ru/photo/79bdf222-a7ee-11e9-b6d2-fa163e074e61_1024.jpg Вид на Минск Фото: Rene Fluger/CTK/Global Look Press

Эксперт Института экономики Национальной академии наук Белоруссии Людмила Воронецкая рассказала о пяти возможных сценариях развития российско-белорусских отношений.

По первому варианту Белоруссия может стать частью России, утратив суверенитет, но получив взамен доступ к энергоресурсам на привлекательных условиях. Согласно второму варианту, возможно создание союзного государства с совместным бюджетом и единой валютой. В этом случае странам придётся идти на компромиссы. Третий вариант также предполагает создание союзного государства, но с сохранением политической и экономической независимости.

По четвёртому сценарию между Россией и Белоруссией развиваются дружеские отношения, по пятому – Москва и Минск дистанцируются друг от друга, вплоть до прекращения всяческих связей.

Статья Воронецкой опубликована в издании « Евразия Эксперт » в преддверии рабочего визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию для проведения переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как ранее сообщал News.ru, неформальная встреча лидеров двух стран намечена на 17 июля. На следующий день Путин и Лукашенко примут участие в пленарном заседании Форума регионов России и Белоруссии.