Два митинга у здания парламента в Тбилиси, начавшиеся вечером в понедельник, 8 июля, завершились. На месте акций остаются небольшие группы людей, движение транспорта открыто.
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Протесты в Тбилиси продолжаются с 20 июня. Поводом для их начала послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов (депутат Госдумы), сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.
Первый день акций ознаменовался разгоном митингующих с применением слезоточивого газа, резиновых пуль и водомётов. В результате пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
За 18 дней протестов митингующие добились отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе и освобождения задержанных активистов.