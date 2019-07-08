https://static.news.ru/photo/e90af992-a210-11e9-906c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/news_tbilisi

Два митинга у здания парламента в Тбилиси, начавшиеся вечером в понедельник, 8 июля, завершились. На месте акций остаются небольшие группы людей, движение транспорта открыто.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Как писал News.ru, активисты одного митинга требовали отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии, второго – запрета пропаганды ЛГБТ. При этом участники акции против ЛГБТ-сообщества проявляли агрессию по отношению к протестующим против главы МВД. Акции были разграничены полицейским кордоном.

Протесты в Тбилиси продолжаются с 20 июня. Поводом для их начала послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов (депутат Госдумы), сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.

Первый день акций ознаменовался разгоном митингующих с применением слезоточивого газа, резиновых пуль и водомётов. В результате пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

За 18 дней протестов митингующие добились отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе и освобождения задержанных активистов.