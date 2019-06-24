https://static.news.ru/photo/3362320e-9685-11e9-a593-fa163e074e61_1024.jpg Фото: transoil.by

Магистральный нефтепровод «Дружба» может восстановить рабочую мощность не менее чем через восемь месяцев, после полной очистки трубопроводов «Транснефти» от некачественного сырья. Об этом заявил первый заместитель генерального директора — главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго.

Прокачка загрязнённой нефти продолжалась в течение пяти дней, а вытеснять ее мы будем на протяжении двух месяцев, поскольку максимальная скорость обратного потока вчетверо ниже привычной. Добавьте к этому то, что ближайший год нефтепровод будет работать вполсилы. Даже по оценкам российских экспертов, для очистки трубопроводов ПАО «Транснефть» потребуется минимум восемь месяцев, — цитирует его журнал концерна « Белнефтехим ».

Он также отметил, что загрязнённая нефть может быть вытеснена с территории Белоруссии в течение июля.

Как писал News.ru, по словам первого замруководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько, размер компенсации из-за некондиционной нефти в трубопроводе «Дружба» может быть определён до конца 2019 года.