https://static.news.ru/photo/9663425a-abb9-11e9-b0ee-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bruno De Carvalho/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Автомобиль влетел в толпу людей на конкурсе по дрифту в столице Киргизии, сообщили в местной дорожной полиции.

Инцидент произошёл примерно в 13:00 по местному времени (10:00 по Москве). По данным сотрудников правоохранительных органов, шофёр не справился с управлением, передаёт РИА Новости .

Количество пострадавших на данный момент неизвестно. На месте дежурили врачи, которые оказали помощь всем, кому это потребовалось.

Один человек экстренно госпитализирован.

Ранее News.ru писал, что чёрный автомобиль Lexus сбил двоих пешеходов на востоке столицы. Водитель скрылся с места происшествия. Правоохранительные органы объявили в городе план «Перехват»