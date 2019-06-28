https://static.news.ru/photo/5f32bce2-9b48-11e9-a838-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Cheppel Volodymyr/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Мост в Киеве, соединяющий парк «Владимирская горка» и арку Дружбы народов, оснастили четырьмя дополнительными камерами наблюдения после того, как в его стеклянном полу обнаружили трещины. Об этом заявил глава департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской горадминистрации Юрий Назаров.

На пешеходно-велосипедном мосту Киева установлены ещё четыре камеры видеонаблюдения. Отныне правопорядок одного из самых популярных мест для прогулок контролируют восемь видеокамер, — написал Назаров на странице в Facebook.

В День Киева, 26 мая, на конструкции треснули два защитных стекла-плёнки, путь через мост перекрыли. Глава города Виталий Кличко попросил полицейских оценить инцидент с правовой точки зрения, пообещав замену стёкол в течение суток. По данным мэрии, предварительная причина инцидента — вандализм. Позже в СМИ появились сообщения о новых трещинах, писал News.ru.