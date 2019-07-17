https://static.news.ru/photo/956afee6-a89a-11e9-9228-fa163e074e61_1024.jpg Игорь Додон Фото: Сергей Булкин/News.ru

Молдавия попросила у России скидку на природный газ. Снижение цены в случае, если соглашение будет достигнуто, может произойти уже осенью. Об этом сообщил президент Республики Игорь Додон.

По его словам, энергетическая тема была затронута в Москве на встрече со спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком.

Обсудили вопросы бесперебойного обеспечения нашей страны природным газом, учитывая, что соглашение по транзиту через территорию Украины истекает в конце 2019 года, а также просьбу молдавской стороны по предоставлению скидки на газ с 1 сентября, — написал Додон в Facebook .

Он также поблагодарил российские власти за продление действия соглашения о беспошлинном экспорте отдельных видов молдавских товаров на российский рынок. Политик выразил надежду на то, что в перспективе этот перечень может быть расширен.

По словам Додона, он обсудил с Козаком «весь спектр двусторонних отношений».

На данный момент, как писал News.ru, Молдавия полностью зависит от поставок российского газа через Украину, которые находятся под вопросом: российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» пока даже не начали переговоры по заключению нового контракта на транзит газа после 2019 года.