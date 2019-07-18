Окончательное решение в вопросе предоставления Молдавии скидки на газ может быть принято на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Она может состояться в ближайшее время, сообщил молдавский лидер Игорь Додон.
По его словам, он написал официальное письмо российским властям с просьбой рассмотреть возможность снижения стоимости голубого топлива на период с 1 сентября по 1 января. Об этом Додон объявил после заседания Высшего совета безопасности республики, передаёт
Он отметил, что настроен оптимистично, а также выразил надежду, что оставшегося времени хватит для завершения всех переговоров.
Ранее, как писал News.ru, Додон в Москве обсудил газовый вопрос с вице-премьером России Дмитрием Козаком и руководством корпорации «Газпром».