https://static.news.ru/photo/34670202-a949-11e9-9899-fa163e074e61_1024.jpg Игорь Додон Фото: Сергей Булкин/News.ru

Окончательное решение в вопросе предоставления Молдавии скидки на газ может быть принято на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Она может состояться в ближайшее время, сообщил молдавский лидер Игорь Додон.

По его словам, он написал официальное письмо российским властям с просьбой рассмотреть возможность снижения стоимости голубого топлива на период с 1 сентября по 1 января. Об этом Додон объявил после заседания Высшего совета безопасности республики, передаёт РИА Новости .

Он отметил, что настроен оптимистично, а также выразил надежду, что оставшегося времени хватит для завершения всех переговоров.

Ранее, как писал News.ru, Додон в Москве обсудил газовый вопрос с вице-премьером России Дмитрием Козаком и руководством корпорации «Газпром».