https://static.news.ru/photo/c8e485ee-a7c8-11e9-be82-fa163e074e61_1024.jpg Президент Республики Молдова Игорь Додон Фото: Сергей Булкин/News.ru

Молдавия попытается получить от России газ по сниженной цене. Договориться о скидке президент Игорь Додон намерен лично во время своего визита в Москву.

Поездка молдавского лидера намечена на 17 июля.

В диалоге с властями Российской Федерации будет обсуждаться снижение цены поставок природного газа в Молдавию. Эта тема будет поднята и в разговоре с руководством «Газпрома», — цитирует Додона РИА Новости .

Глава Республики отметил, что «возможный консенсус в этих переговорах позволит значительно снизить необходимость повышения тарифов».

Вместе с тем, в планах президента России Владимира Путина на 17 июля встреча с молдавским коллегой не значится, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В этот день, как ожидается, президент вместе с главой Белоруссии Александром Лукашенко будет посещать Валаам.

На данный момент, как писал News.ru, Молдавия полностью зависит от поставок российского газа через Украину, которые находятся под вопросом: российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» пока даже не начали переговоры по заключению нового контракта на транзит газа после 2019 года.