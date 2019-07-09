https://static.news.ru/photo/02b6923a-a24c-11e9-a77c-fa163e074e61_1024.jpg Василий Нимченко Фото: Василий Нимченко/facebook.com

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко удивлён, что президент Украины Владимир Зеленский не вступился за журналистов телеканала NewsOne. Об этом он заявил телеканалу «112. Украина» в кулуарах парламента.

Крайне удивила позиция в отношении телеканала и телемоста. Президент не встал на защиту журналистов. Он ведь понимает, как никто, что идёт речь не о защите журналистов, идёт речь о защите свободы слова, свободы суждения и свободы мировоззрения, — цитирует Нимченко РИА Новости .

Как писал News.ru, в Кремле выразили сожаление по поводу отмены телемоста Киев — Москва, который анонсировали телеканалы «Россия 1» и NewsOne. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Телемост подвергся жёсткой критике со стороны украинских политиков и журналистов, как только стало известно о его подготовке. Депутат Рады Анна Гопко предложила созвать Совет национальной безопасности и обороны, обосновав это «ползучей оккупацией украинского медиапространства Кремлём». В итоге украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемарафона, в качестве причины назвав угрозы физической расправы с журналистами.