https://static.news.ru/photo/50d10a22-9e55-11e9-970c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Пресс-служба МЦ Armtorg по материалам АО «Транснефть – Дружба»

Отгрузка соответствующей ГОСТу российской нефти начата по трубопроводу Унеча — Полоцк1 на НПЗ «Нафтан» в Белоруссии. Об этом сообщает оператор нефтепровода ОАО «Полоцктранснефь Дружба».

ОАО «Полоцктранснефь Дружба» начало принимать для ОАО «Нафтан» российскую нефть соответствующего стандарта, — говорится на сайте оператора .

С 4 июля по очищенному магистральному нефтепроводу Унеча — Полоцк1 отгрузка нефти производится на ОАО «Нафтан».

«Грязная» нефть из нефтепровода Унеча — Полоцк1 вытеснена реверсом по нефтепроводу Сургут — Полоцк в Российскую Федерацию, — говорится в сообщении.

Партия нефти, соответствующей ГОСТу, вместе с разделительным устройством поступила 3 июля на линейную производственно-диспетчерскую станцию «Полоцк» ОАО «Полоцктранснефть Дружба».

Также в сообщении оператора отмечается, что начаты работы по очистке магистрального нефтепровода Унеча — Полоцк2.

Как писал News.ru, ранее компания «Транснефть» сообщила, что полностью восстановила деятельность трубопровода «Дружба».

В конце мая Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам компаний «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба». До этого соседняя страна начала транспортировку по трубопроводу «Дружба» в направлении российской диспетчерской станции «Унеча» накопленной нефти, загрязнённой хлоридами.