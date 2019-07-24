Мэр Киева Виталий Кличко назвал появившиеся в СМИ сообщения об открытии Государственным бюро расследований (ГБР) в отношении него уголовного производства чушью. Он отметил, что как столичный мэр действует в правовом поле.

Относительно информации об уголовном производстве ГБР о моих якобы каких-то нарушениях. Абсолютно раздутая чушь, — написал Кличко в Facebook. По его словам, информацию «вбросил» юрист — партнёр экс-замглавы администрации президента...