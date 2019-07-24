Бюсты президента Украины Владимира Зеленского выставлены на одном из популярных в стране интернет-аукционов. Гипсовая скульптура весом 2,5 кг и высотой 23 см стоит 2 тыс. гривен. Изделие можно будет приобрести с 25 июля.
Изготовлен из скульптурного гипса, покрыт тремя слоями лака, сусальным золотом. Представлен в трёх цветах: мрамор, слоновая кость глянец, слоновая кость матовый, — цитирует текст объявления агентство «Украинские новости».
Ранее News.ru писал, что в основу сериала «Сваты» легли некоторые события из жизни Владимира Зеленского. Об этом рассказал первый помощник президента Украины и продюсер «Сватов» Сергей Шефир.