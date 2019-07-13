Действительно нет ничего более заразительного, чем дешёвая геростратова слава. А потому понятно, почему у мгновенно прославившегося своей матерной тирадой в адрес российского президента телеведущего «Рустави-2» Георгия Габунии появился верный адепт — коллега уже с украинского телеканала Артём Овдиенко.

Оказалось, что нет ничего проще: матюгнулся в адрес мирового лидера — и собирай лайки от таких же, что матом не ругаются, а просто разговаривают. И комплиментов целая гирлянда: вот какой мужик, да ещё с железными яйцами. Как Путина-то приложил! Всё это слегка напоминает знаменитую басню о зайце во хмелю. Только очередной болтун, оседлавший свободу слова, которая нынче позволяет вообще не выбирать выражений, понимает, что он-то в полной безопасности.

Тем более что и Владимир Путин с усмешкой заметил, что, мол, много чести обращать внимание на подобных персонажей. Так что новые геростраты вообще ничем не рискуют. Кроме, конечно, репутации в среде порядочных людей, сохранившихся в этих взбученных бесконечными революциями странах. Но люди интеллигентные и совестливые всё больше молчаливые. Они опять уходят на кухни, и медийное поле достаётся разного рода экстремистам слова.

Понятно, что чем слабее аргументы, тем громче ругань. Собственно, можно вообще не заморачиваться насчёт логики и поиска убедительных доводов. Зачем? Когда всё можно выразить известным набором словечек. Вот только непонятно, как этот Овдиенко рискнул прибегнуть именно к русскому мату на фоне намерения Рады особо строго наказывать именно за употребление «москальских ругательств». Или даже в Канаде, стране с мощной украинской диаспорой, своих чисто украинских эквивалентов таких выражений так и не придумали? Вот Овдиенко и пришлось «оскоромиться». Беда!

Конечно, брань на вороту не виснет. Ещё старые остряки говорили, что мат — это некий компромисс между бегством и дракой. А старик Фрейд вообще считал, что человек, который вместо камня бросил в противника ругательство, стал творцом цивилизации. Ясно, что пусть собаки лают, лишь бы не кусались.

И пусть бы украинские радикалы материли бы Россию, но не обстреливали Горловку, не губили бы невинные жизни ни в чём не повинных людей. Единственная вина которых заключается в желании говорить на родном языке и не выкрикивать бандеровские лозунги. Причём говорить на родном чистом языке без столь милых разным Габуниям и Одиенко выражений. А так можно, видимо, ожидать расширения матерного флешмоба в странах, где множатся журналисты с отравленным ненавистью мозгом. Завтра, глядишь, и в Литве кто-то вспомнит несколько выражений из великого и могучего и также на час станет героем в специфических кругах.

Но, как говорят, беззубым псам только и остаётся лаять.