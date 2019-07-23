315 человек эвакуированы из села Аксай в Киргизии из-за столкновения с жителями таджикского анклава Ворух. Граждане Киргизии доставлены в город Баткен. Об этом сообщила организация Красный полумесяц в Facebook.
55 человек были размещены в семьях, 260 человек – в организованных временных лагерях (в лицее №57 – 56 человек, школа N3 – 11 человек, школа имени Ленина – 93 человека). Большинство — это дети и женщины, – говорится в сообщении.
Отмечается, что организация предоставила пять палаток для эвакуированных граждан, а также воду, продукты и одежду для пострадавших.
Как пишет «
По мнению киргизской стороны, инцидент спровоцировала установка флагштока на въезде в село, таджикская сторона считает, что поводом стала установка стелы с надписью «Аксай».
Ранее News.ru писал, что Таджикистан не планирует отказываться от кириллицы и переходить на персидскую вязь. По словам министра образования и науки страны Нуриддина Саида, он не видит в этом необходимости.