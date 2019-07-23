https://static.news.ru/photo/3822e5fa-ad27-11e9-9ec7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kyrgyzredcrescent/facebook.com

315 человек эвакуированы из села Аксай в Киргизии из-за столкновения с жителями таджикского анклава Ворух. Граждане Киргизии доставлены в город Баткен. Об этом сообщила организация Красный полумесяц в Facebook.

55 человек были размещены в семьях, 260 человек – в организованных временных лагерях (в лицее №57 – 56 человек, школа N3 – 11 человек, школа имени Ленина – 93 человека). Большинство — это дети и женщины, – говорится в сообщении.

Отмечается, что организация предоставила пять палаток для эвакуированных граждан, а также воду, продукты и одежду для пострадавших.

Как пишет « Коммерсантъ », столкновение между гражданами Киргизии и Таджикистана произошло в понедельник, 22 июля. Стороны инцидента стреляли из охотничьего ружья, кидали камни и палки. В результате инцидента ранены пять жителей Киргизии, в частности, сотрудник милиции и пограничной службы, пострадали 14 жителей Таджикистана, один погиб.

По мнению киргизской стороны, инцидент спровоцировала установка флагштока на въезде в село, таджикская сторона считает, что поводом стала установка стелы с надписью «Аксай».

Ранее News.ru писал, что Таджикистан не планирует отказываться от кириллицы и переходить на персидскую вязь. По словам министра образования и науки страны Нуриддина Саида, он не видит в этом необходимости.