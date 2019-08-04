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Руководитель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что для страны будет лучшим решением перейти на выборы в парламент по партийным спискам.

Я вообще-то за [переход к выборам по партийным спискам]. Считаю, что коль весь мир идёт по пути предоставления особых преференций именно политическим партиям, мы не можем быть здесь самыми умными и истиной в последней инстанции, — сказала она в эфире телеканала ОНТ

Однако, по её словам, объединения не будут готовы к переходу на пропорциональную систему, пока не получат перспективу занять места в законодательном органе.

В настоящий момент количество людей, вступающих в партии, стремительно сокращается. Это значит, что в организациях отсутствует отбор, отметила чиновница.

Переход на новую систему зависит от желания депутатов, так как «снизу эта инициатива никогда не пойдёт», добавила она.

Ермошина рассказала, что избиратели не очень любят подобную систему, так как хотят иметь дело с конкретным человеком.

Поэтому либо государство в лице законодателя идёт на этот риск сознательно, изучая международный опыт и ставя перед собой перспективу развития политических партий, либо оставляет всё как есть, — заключила она.

Ранее, как писал News.ru, Ермошина заявила, что выборы президента Белоруссии, скорее всего, состоятся 30 августа 2020 года. Она отметила, что несмотря на летний период, к этому времени большинство граждан уже вернутся из поездок и будут находиться по месту своей официальной регистрации.