https://static.news.ru/photo/59bcdd66-9e7b-11e9-b405-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wei Zhongjie/Global Look Press

Представители российской компании, поставлявшей пиротехнику для празднования Дня независимости Белоруссии, задержаны в Минске. Они являются подозреваемыми в деле о взрывах на салюте.

По данным следствия, предполагаемые преступники механически воздействовали на заряды при зарядке мортир, что было запрещено инструкцией, передаёт « Интерфакс ».

Два молодых человека специально приехали в страну для установки салютов. Сотрудники правоохранительных органов усмотрели в произошедшем состав уголовного преступления, предусмотренного статьёй о нарушении правил обращения с пиротехникой, повлёкшее смерть человека.

В настоящий момент проводится дальнейшее расследование.

Как писал News.ru, ранее в Белоруссии заявили, что взорвавшиеся в Минске салютные установки и фейерверки были закуплены у российских поставщиков.

В результате инцидента погибла одна женщина, а ещё 10 человек были ранены. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 463 («Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих»).