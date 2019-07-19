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Отказ от смертной казни в Белоруссии требует политической воли. Общественное мнение не должно играть решающую роль в этом вопросе, заявила посол Великобритании в этой стране Фиона Гибб.

По словам дипломата, отказ от смертной казни — это международная тенденция. Есть только 23 страны в мире, которые применяют эту меру наказания. Первый шаг на этом пути — введение моратория,...