Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что является активным пользователем социальных сетей, сочтя неэффективной их блокировку. Об этом он заявил в документальном фильме Алексея Пивоварова «Президент 2.0».

Я сижу в социальных сетях, — признался Токаев. Тему с ограничением доступа в соцсети президент Казахстана назвал «сложным вопросом». Замкнуться как улитка — это невозможно в современном мире. Всё равно...