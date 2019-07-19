https://static.news.ru/photo/8d8b4dc0-abf6-11e9-8d47-fa163e074e61_1024.jpgФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Поставки в Белоруссию загрязнённой нефти из России отразились на снижении экспорта продукции предприятий концерна «Белнефтехим» на $800 млн. Об этом рассказал глава Минэкономики страны Дмитрий Крутой.
Из-за объективного фактора, фактора «грязной» нефти, мы существовали в режиме определённых ограничений поставок. Если мы посмотрим экспортную статистику, то по Белнефтехиму это минус $800 млн к прошлому году, — заявил Крутой эфире телеканала «Беларусь 1».
Как писал News.ru, ранее замглавы МИД России Григорий Карасин говорил, что вопрос о компенсации Белоруссии из-за попадания в трубопровод «Дружба» некондиционной нефти ещё прорабатывается. Говорить о каких-либо деталях, в том числе о размере возможных выплат, преждевременно. По его словам, консультации по урегулированию ситуации пока не завершены.