https://static.news.ru/photo/9f5917e4-b96b-11e9-a6e7-fa163e074e61_660.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выступил с обращением к правоохранительным органам после штурма своей резиденции.

Я призываю силовиков одуматься, не идти против своего народа, — сказал он в эфире телеканала «Апрель».

Экс-лидер Киргизии подчеркнул, что попытка его задержать и спецоперация доме стали настоящим беспределом.

В среду, 7 августа, киргизские силовики попытались задержать Атамбаева и начали штурмовать его дом в селе Кой-Таш. На защиту опального политика вышли его сторонники. В результате столкновений пострадали 43 человека, скончался один из пострадавших спецназовцев.

Сообщалось, что его могли убить из снайперского вооружения. Ещё один силовик госпитализирован с огнестрельным ранением. Медики оценивают его состояние как крайне тяжёлое, писал News.ru.

При этом задержать бывшего киргизского лидера не удалось, а несколько силовиков оказались в заложниках в доме Атамбаева.