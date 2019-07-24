https://static.news.ru/photo/e295b054-adfd-11e9-848d-fa163e074e61_1024.jpg Виталий Кличко Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Администрация украинского лидера Владимира Зеленского планирует добиться увольнения Виталия Кличко с должности мэра Киева. Глава офиса президента уже направил в правительство письмо с просьбой сделать соответствующее представление. Об этом сообщил шеф-редактор украинского издания «Обозреватель» Орест Сохар.

Как сообщают мои источники, глава канцелярии президента Андрей Богдан направил министру кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой сделать представление об увольнении Кличко,— написал журналист в Facebook.

Ранее News.ru писал, что Государственное бюро расследований вызвало Виталия Кличко на допрос по делу о махинациях с землёй. Сам Кличко назвал дело «раздутой чушью». Он отметил, что, как мэр, действует в правовом поле.