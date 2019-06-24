Десять полицейских, принимавших участие в разгоне митинга в Тбилиси, отстранены от службы МВД Грузии. Об этом 24 июня журналистам заявил представитель ведомства.
Генинспекция МВД Грузии изучает возможные факты превышения служебных полномочий со стороны правоохранителей в ходе акции в Тбилиси. В рамках расследования десяти правоохранителям, которые принимали участие в процессе разгона акции, приостановлены служебные полномочия, — цитирует представителя грузинского МВД РИА Новости.
Как писал News.ru, Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в связи с возможным превышением полицейскими полномочий в ходе разгона митинга. Во время акций, которые начались 20 июня, сотрудники полиции применили слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.