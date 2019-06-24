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Магистральный нефтепровод «Дружба» может восстановить рабочую мощность не менее чем через восемь месяцев, после полной очистки трубопроводов «Транснефти» от некачественного сырья. Об этом заявил первый заместитель генерального директора — главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго.

Прокачка загрязнённой нефти продолжалась в течение пяти дней, а вытеснять ее мы будем на протяжении двух месяцев, поскольку максимальная скорость обратного потока вчетверо ниже привычной. Добавьте к этому то, что...