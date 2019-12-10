https://static.news.ru/photo/4914c37e-1bf4-11ea-80cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ведущие американские спортсмены провели переговоры по поводу решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) и намерены устраивать акции протеста в случае завоевания россиянами медалей на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Как пишет Daily Mail, атлеты решили не подниматься на подиум вместе с россиянами, несмотря на возможные санкции со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и американских властей.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. При этом российские спортсмены смогут выступить на Играх-2020 в нейтральном статусе, если докажут свою невиновность в нарушении антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что Комитет атлетов WADA собирается инициировать ужесточение санкций против России, писал NEWS.ru.