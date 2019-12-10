Ведущие американские спортсмены провели переговоры по поводу решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) и намерены устраивать акции протеста в случае завоевания россиянами медалей на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
Как пишет Daily Mail, атлеты решили не подниматься на подиум вместе с россиянами, несмотря на возможные санкции со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и американских властей.
9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. При этом российские спортсмены смогут выступить на Играх-2020 в нейтральном статусе, если докажут свою невиновность в нарушении антидопинговых правил.
Ранее сообщалось, что Комитет атлетов WADA собирается инициировать ужесточение санкций против России, писал NEWS.ru.
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