Зубов: хотели достойно выступить

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от «Спартака». Встреча завершилась со счётом 2:3 в овертайме.
«Хорошая встреча, хочу поздравить "Спартак" с победой. Хотели достойно выступить, усердно готовились, но в концовке не очень повезло», — цитирует Зубова корреспондент News.ru.
«Спартак» одержал третью победу подряд и занимает пятое место в Западной конференции. «Сочи» проиграл второй матч подряд и остаётся восьмым.
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