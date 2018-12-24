Зубков задумался о возвращении золотых медалей ОИ в Сочи

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Александр Зубков

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков сообщил, что рассмотрит возможность возвращения золотых медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

«Лично мне письмо из МОК не приходило, поэтому вопрос о возвращении медалей можно будет рассмотреть только после того, как это произойдёт», — цитирует Зубкова ТАСС.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) признал Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил на домашней Олимпиаде, где он стал лидером в двойках и четвёрках. Все его результаты на Играх-2014 аннулированы.

Известно, что 21 ноября Мосгорсуд постановил не считать действительным вывод CAS в отношении бобслеиста на территории России. Причиной такого решения стало то, что, по мнению суда, CAS не предоставил необходимых доказательств виновности спортсмена.

Таким образом, у Зубкова есть шанс сохранить награды и звание олимпийского чемпиона. Также он может рассчитывать на получение пожизненной президентской стипендии.

Мосгорсуд назначил дату оглашения вердикта по апелляции Олимпийского комитета России на постановление признать Зубкова невиновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи. Решение будет оглашено 11 января 2019 года.

Зубков отстранён Международной федерацией бобслея, пиcал News.ru.